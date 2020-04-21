МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Власти РФ при рассмотрении сделок по покупке акций российских компаний из стратегических отраслей зарубежными инвесторами начнут учитывать все уже приобретенные этим инвестором акции этих компаний, даже если покупатель временно не может ими распоряжаться. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки необходимы, чтобы разрешить юридическую коллизию. Согласно текущей редакции закона, доля иноинвестора в компании определяется не через факт владения акциями, а через непосредственное право распоряжаться голосами, приходящимися на эти акции. Однако собственник акций может передать их на определенное время, например, в залог или доверительное управление, в том числе с правом самостоятельно распоряжаться голосами.

"Так, заключая договоры доверительного управления имуществом, залога, РЕПО, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки, иностранный инвестор передает право распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли) стратегического общества иному лицу (фактически оставаясь собственником акций (долей), снижая тем самым количество голосов, правом распоряжения по которым он обладает", — говорится в записке.

Приводится и пример: из 30% голосующих акций компании-стратега, которыми владеет иноинвестор, 20% переданы в залог с передачей права распоряжения голосами. Таким образом, инвестор будет признан имеющим право распоряжаться лишь 10% голосов, благодаря чему сможет приобрести еще 40% акций компании без согласования сделки правкомиссией по иностранным инвестициям. В итоге, фактически иностранный инвестор будет владеть 70% голосующих акций стратегического общества и после прекращения срока действия договора залога будет распоряжаться этими голосами.

"В связи с возникновением таких редких, но имеющих серьезное значение случаев в правоприменительной практике ФАС России, а также в целях исключения дальнейшей возможности таких злоупотреблений ФАС… разработала законопроект, который вносит изменения в понятие "контроль иностранного инвестора" и признаки контроля, в соответствии с которыми право прямо или косвенно распоряжаться голосами дополняется "в том числе в случае, если указанная возможность временно передана иному лицу на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора РЕПО, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Согласно законодательству РФ, стратегическими признаются более 40 видов деятельности. Среди них, в частности, работа в ядерной сфере, разработка, производство, ремонт, продажа и утилизация военной техники, космическая и авиационная сфера, изучение недр, добыча полезных ископаемых.