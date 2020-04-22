МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Сбербанк начал выдавать кредиты на зарплату под 0% компаниям, у которых нет зарплатного проекта в банке, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Ранее в Сбербанке сообщали, что такие кредиты выдают клиентам только с зарплатными проектами.

"Мы с коллегами из министерства экономического развития и ФНС разработали механизм, который помогает учитывать обращения потенциального заемщика под ноль в различные банки. Этот механизм отработан, он уже полностью запущен, и с понедельника мы уже начали прием заявок от не наших клиентов. И уже у нас 20 кредитов выдано", — сказал Попов в эфире программы "Право на справедливость".

Кроме того, Сбербанк открыл своим клиентам почти 50 тысяч предварительно одобренных лимитов по зарплатным кредитам, 9 тысяч компаний уже обратились за таким кредитом, и более 2,5 тысяч компаний получили ссуду.