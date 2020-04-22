МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках и уже получил 700 заявок от клиентов, говорится в сообщении банка.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках.

"Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. С момента запуска программы господдержки в Сбербанке уже более 700 клиентов подали заявки на ипотеку онлайн и ожидают одобрения", — рассказали в банке.

Отмечается, что в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 миллионов рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Такую ипотеку можно оформить до 1 ноября.