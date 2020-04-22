МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ВТБ одобрил первые 167 заявок на сумму более шести миллиардов рублей в рамках госпрограммы субсидирования процентной ставки и предоставления кредитных каникул компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавшим от коронавируса, говорится в сообщении банка.

Пострадавшим от коронавируса предприятиям, заключившим с банком до 1 апреля 2020 года кредитный договор на любые цели, в рамках программы предоставляется отсрочка уплаты кредита на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк, одна треть будет уплачиваться заемщиком. Льготная ставка устанавливается на 6 месяцев 2020 года. Общий срок погашения кредита также может быть продлен на полгода.

"В условиях непростой экономической ситуации государственная программа со снижением для клиента на 2/3 процентных платежей по действующему договору является дополнительной мерой поддержки, на которую могут рассчитывать предприниматели", — приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма, организации дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг населению, деятельность в области здравоохранения.