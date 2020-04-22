МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главу Сбербанка Германа Грефа экспертом в области экономики, а его мнение — авторитетным.

Однако, по словам Пескова, предложение о налоге на доходы по вкладам исходило от правительства и президента.

Ранее глава крупнейшего российского банка высказался против введения налога на доходы по вкладам. Греф заявил, что проблемы его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога.

"Да, безусловно. Мнение Грефа очень авторитетно. Вы знаете, что он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее это была инициатива и правительства, и президента, которая уже формулирована", — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).

Новый порядок заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.