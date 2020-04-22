МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Крымский банк РНКБ подключился к Системе быстрых платежей, сообщила кредитная организация в среду.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

"РНКБ Банк (ПАО) стал участником СБП. Теперь клиенты банка — физические лица могут совершать переводы средств со счета на счет (карту) через мобильное приложение и интернет-банк в режиме реального времени в любой банк, являющийся участником CБП. Денежные средства мгновенно зачисляются на счет получателя", — говорится в пресс-релизе банка.

В среднем за сутки в банке осуществляется около 13 тысяч переводов с карты на карту, при этом клиенты охотно пользуются возможностью мгновенных переводов по номеру телефона владельцам карт РНКБ, отметил зампред правления РНКБ Николай Билан.

Благодаря Системе быстрых платежей моментальные переводы теперь можно осуществлять и на счета и карты других банков, и для этого не нужен ни номер карты, ни номер счета, ни другие реквизиты – только номер телефона, пояснил он.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием.