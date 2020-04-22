МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ в первом квартале текущего года составила 17,9 миллиарда рублей, увеличившись в 2,6 раза в годовом выражении, сообщает кредитная организация.

Как отмечается, ключевым источником чистой прибыли стал регулярный бизнес банка. Чистый процентный доход за первый квартал вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,4 миллиарда рублей.

Клиентский кредитный портфель без учета межбанковских кредитов увеличился на 6% и на 1 апреля составил 1,015 триллиона рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 830 миллиардов рублей, увеличившись за период на 5%, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) — 185 миллиардов (+12%).

Средства на счетах клиентов составили 1,421 триллиона рублей на 1 апреля. При этом счета до востребования выросли на 6%, а их доля увеличилась с 46% до 52% за отчетный период. Объем средств на счетах юрлиц сократился на 12% с начала года, до 959 миллиардов рублей, а объем средств на счетах физлиц — увеличился на 8% и составил 463 миллиарда рублей.

"Банк демонстрирует устойчивую динамику кредитования в корпоративном и розничном сегменте, рост комиссионного дохода, а также эффективную работу по урегулированию проблемной задолженности. Это обеспечило нам рост прибыли в начале 2020 года. Вторая половина года будет непростой для всей банковской отрасли, что связано с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Уже сейчас ПСБ предпринимает ряд мер для поддержки клиентов", — цитирует пресс-служба банка главного финансового директора Евгения Смирнова.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 марта ПСБ занимал седьмое место в банковской системе РФ.