МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за 2019 год выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 12,775 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка за год сократился на 2,3%, до 22,926 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход — на 8,1%, составив 7,069 миллиарда рублей. Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке, составили 38,902 миллиарда рублей, снизившись на 5,1%.

Активы банка по состоянию на 31 декабря 2019 года достигли 444,979 миллиарда рублей против 504,325 миллиарда на конец 2018 года, обязательства — 350,573 миллиарда рублей против 419,995 миллиарда соответственно.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".