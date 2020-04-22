МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 29 /2165/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5348-У от 9.12.2019 "О правилах наличных расчетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57999 от 7.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5387-У от 14.01.2020 "О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58045 от 10.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5410-У от 5.03.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У "О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58041 от 9.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-651 от 15.04.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества "Страховая компания УСПЕХ";

— приказ № ОД-692 от 21.04.2020 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики /публичном акционерном обществе/ /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-06-39/77 от 20.04.2020 "О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.04.2020; сообщение об исключении ООО "БИЗНЕСБАНК" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; сообщения Банка России; решение Совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 20.04.2020.