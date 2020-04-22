МИНСК, 22 апр — ПРАЙМ. Белоруссия продала госпакет акций Паритетбанка в размере 99,83% компании Beristore Holdings, основным бенефициаром которой является российский бизнесмен Саид Гуцериев, сообщила в среду пресс-служба Государственного комитета по имуществу страны.

"Принадлежащий Республике Беларусь пакет акций ОАО "Паритетбанк" в размере 99,83% уставного фонда выкуплен компанией Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сумма сделки при этом не называется.

Там подчеркивается, что "в соответствии со стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года… в качестве одного из основных направлений дальнейшего развития банковской системы предусмотрено снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путем продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах)". Предусматриваются также "равные права иностранных и национальных инвесторов на участие в приватизации государственного имущества, в том числе и государственных банков". Равные условия для организации и ведения бизнеса закреплены в законодательстве республики, отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Паритетбанка РИА Новости сообщили, что сделка произошла в среду, сумму сделки не раскрыли. "Стратегия работы банка меняться не будет. Новый акционер изучил стратегию банка, она продолжит реализовываться текущим топ-менеджментом", — отметили там.

Компания Beristore Holdings Limited (Кипр) принадлежит российскому предпринимателю Саиду Гуцериеву. В настоящий момент он является совладельцем зарегистрированной в Белоруссии криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.

Паритетбанк основан в 1991 году. Ранее банк сообщал, что является 15-м в Белоруссии по размеру активов. Его основным акционером являлось государство (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежали более чем 2500 частным лицам. Ранее белорусский Паритетбанк претендовал на покупку украинской "дочки" Сбербанка. Согласно информации на сайте банка, после сделки с Beristore Holdings 0,17% акций по-прежнему принадлежит другим, более мелким акционерам.