МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады апреля сохранилась на уровне показателя первой декады месяца — 5,43%, следует из материалов Банка России.

В первой и второй декадах марта ставка держалась на рекордно низком уровне за все время подсчетов — 5,15%. В третьей декаде марта резко поднялась до 5,38%

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.