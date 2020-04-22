МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российские банки для расчета долговой нагрузки заемщиков смогут использовать данные информационной системы Федеральной налоговой службы, говорится в указании ЦБ, опубликованном на официальном сайте регулятора.

"Включать в сумму доходов заемщиков доход, подтвержденный сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы Федеральной налоговой службы Российской Федерации, за период, равный двенадцати календарным месяцам и заканчивающийся не ранее четырех календарных месяцев, предшествующих месяцу расчета ПДН", — говорится в документе.

Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в сентябре прошлого года заявил, что прорабатывается вопрос допуска российских банков к данным ФНС для проверки информации о доходах заемщика. Он тогда отмечал, что для этого понадобится согласия клиента банка.

Позже, в феврале, регулятор опубликовал проект указания, в котором предлагал разрешить кредитным организациям использовать данные ФНС при расчете доходов россиян, желающих получить кредит. Тогда в ЦБ указывали, что целью нововведения является повышение оперативности и актуальности документов, получаемых из информационных сервисов ПФР и ФНС.

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2019 года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.