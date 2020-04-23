МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Обязанности работодателя по выплате зарплаты на время нерабочих недель, введенных в России из-за коронавируса, в подавляющем большинстве случаев остаются неизменными, при возникновении разногласий с руководством по этому вопросу работник вправе обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру и в суд, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.

"Если организация не приостанавливала свою деятельность, то для нее, с точки зрения обязанностей по выплате заработной платы, ничего не поменялось. В этом случае работник может даже поставить вопрос о ее повышении, если изменились условия труда или объем работы", — объяснил юрист.

Если же организация приостановила свою деятельность, работодатель не может отказаться от выплаты заработной платы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, добавил он.

Что касается размера зарплаты, то она должна быть сохранена в текущем на момент 25 марта объеме, пояснил Миронов.

В Минтруде подчеркивали, что заработная плата должна быть сохранена в полном объеме и для тех, кто трудится в эти дни, и для тех, кто не работает. При этом, если у сотрудника есть возможность работать удаленно, то в нерабочие дни он продолжает трудиться.

Если организация приостановила свою деятельность на более длительный срок, то у работодателя есть законные инструменты для снижения заработной платы, например, согласие сотрудника на отпуск. По словам Миронова, в приказном порядке отправить работника в очередной отпуск нельзя, но по договоренности это сделать можно.

"В большинстве же импровизированных случаев снижение зарплаты работодателем происходит с согласия работника. Если речь идет о работе "на удаленке", то здесь все будет зависеть от объема работ и рабочего времени. Если обязанности остались прежними, то оснований для снижения заработной платы может и не быть. Если изменился объем, или работника просят быть на связи только лишь часть рабочего дня, то возможно дополнительное соглашение о снижении заработной платы", — сказал эксперт.

Что касается стимулирующих выплат – премий и различных доплат, то в этом случае у каждого работодателя могут быть установлены свои нормы. Такими локальными актами работодателя и должно руководствоваться предприятие.

Если работник не согласен с работодателем, юрист рекомендует попытаться провести переговоры и попробовать найти компромиссное решение непосредственно с руководством организации.

"Если же достичь согласия не удалось, то механизм защиты права является стандартным: обращение в трудовую инспекцию (как правило, региональную) — можно это сделать и через соответствующий интернет-портал, а также обращение в прокуратуру, и, конечно же, в суд”, — пояснил юрист.