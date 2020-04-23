МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российские банки фиксируют рост активности мошенников в период самоизоляции, следует из сообщений крупных кредитных организаций.

Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

Так, число попыток совершения мошенничества в отношении клиентов ВТБ на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15% при общем снижении транзакционной активности клиентов банка, рассказали в пресс-службе второго по активам российского банка.

По данным ВТБ, более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии, злоумышленники учитывают объем негативной информации по пандемии коронавируса и экономической ситуации и в своих сценариях манипуляции закладывают соответствующие скрипты.

"Среди сценариев мошенничества, в частности, звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или сообщения об открытом кредите, который можно быстро аннулировать. При этом целью мошенников является получение личной информации и вывод клиентских средств", — говорится в сообщении.

Число звонков по данной тематике выросло на неделе с 6 по 12 апреля — почти в 2,5 раза по сравнению со средними значениями в марте, указали в ВТБ.

Другой крупный банк — Промсвязьбанк (ПСБ) — отмечает, что за последний месяц количество обращений клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть.

"Рост активности мошенников связан в том числе с пандемией коронавируса — люди находятся в определенном стрессе из-за распространения вируса и режима самоизоляции, ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники стремятся воспользоваться этой ситуацией", — отметил директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

Накануне в исследовании "Лаборатории Касперского" сообщалось, что за первую неделю общей самоизоляции, с 30 марта по 5 апреля, доля звонков с подозрением на мошенничество по сравнению с предыдущей неделей возросла на треть — c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих звонков с незнакомых номеров.