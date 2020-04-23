МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ выдал поручительства 10 банкам на 77,25 млрд рублей в рамках антикризисной программы беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях конференции Межбанковского объединения ШОС.

Накануне банк выдал поручительства в пользу четырёх банков. Поручительство на 2 млрд рублей — Газпромбанку, на 750 млн рублей — РСХБ, 500 млн рублей — в пользу Ак Барс Банка и 150 млн рублей — для Совкомбанка. Средства пойдут на обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты.

До этого поручительства были предоставлены Сбербанку, ВТБ, ПСБ, Банку Открытие, Альфа-банку и МСП Банку.

"Правительство сейчас проводит большую работу по поддержке малого предпринимательства в условиях распространения коронавируса. ВЭБ.РФ здесь выступает надежным финансовым партнером и для правительства, и для коммерческих банков. Наша общая задача — минимизировать негативный эффект пандемии для бизнеса, который призвать быть драйвером последующего восстановления экономики. Этот подход сегодня мы обсуждаем с нашими коллегами из банков развития стран ШОС", — отметил Шувалов.

Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 миллиардов рублей.