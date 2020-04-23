МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров утвердить в срок до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых.

Об этом говорится в перечене поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить… утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита", — отмечается в документе.

Установленный срок исполнения — до 1 мая 2020 года.

На прошлой неделе Путин предложил запустить в стране специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5%. Она будет действовать для покупки жилья в новостройках.

Все ставки, которые будут выше этого уровня, будут субсидироваться государством. В 2020 текущем году для этого потребуется 6 миллиардов рублей. Первыми заявки по этой программе, не дожидаясь постановления кабмина, начали принимать ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "Дом.РФ".