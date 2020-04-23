МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российские банки в марте нарастили кредитование населения на 1,6%, а корпоративное кредитование показало прирост на рекордные 2,6%, сообщает ЦБ РФ в обзоре развития банковского сектора.

"В марте было выдано много кредитов физическим лицам – прирост кредитного портфеля составил 290 миллиардов рублей, или 1,6% (1,2% в феврале)", — сказано в материалах.

При этом наибольшее увеличение произошло в последнюю неделю месяца. Это может быть связано со всплеском потребительского спроса, который затем, в начале апреля, существенно сократился. Прирост розничных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые банки (1,8%), тогда как другие крупные банки показали более умеренный рост (1,1%). По данным крупнейших кредитных организаций, в большей степени росли необеспеченные потребительские кредиты, указывает ЦБ.

"Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) вырос на 1 триллион рублей (2,6%), что является рекордным уровнем – для сравнения: за весь прошлый год корпоративные кредиты выросли на 5,8%", — сообщает регулятор.

Пик выдач пришелся также на последнюю неделю марта. Это может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели; с оплатой текущих расходов (зарплаты, аренда и налоги); со снижением активности на рынке облигационных займов; а также с возможными ожиданиями, что кредитные ставки вырастут и (или) банки будут более консервативны в выдаче кредитов.