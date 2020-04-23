МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Вклады физлиц в банках РФ в марте с учетом валютной переоценки выросли на 2%, до 31,466 триллиона рублей, следует из информационно-аналитических материалов ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Без учета валютной переоценки вклады физических лиц сократились на 1% или на 315 миллиардов рублей, указано в материалах.

"По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 миллиардов рублей, или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны. При этом системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%)", — сообщает регулятор.

Сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен.

"Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, что связано со снижением активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также с выплатами заработной платы. В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход", — говорится в документе.