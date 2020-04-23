МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. ВТБ в первом квартале рефинансировал рекордный объем ипотеки — 51 миллиард рублей, что в четыре раза выше показателя прошлого года, сообщила пресс-служба банка в четверг.

"В первом квартале ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки — 51 миллиард рублей. Это в четыре раза выше показателя прошлого года. Только в марте выдачи выросли на 55% по сравнению с февралем — до 24 миллиардов рублей. Доля рефинансирования в ипотечных продажах ВТБ достигла 26,9%", — говорится в сообщении.

Клиенты ВТБ совершили 23 тысячи сделок за квартал, в марте их число по сравнению с февралем увеличилось в полтора раза — до 10 тысяч. Активно переводили свои ипотечные кредиты в ВТБ заемщики и в рамках программы "Ипотека с господдержкой" для семей с двумя и более детьми. Свыше тысячи семей получили ипотеку под 5%, сумма сделок превысила 2,5 миллиарда рублей — это порядка 60% от общего объема выдач банка в рамках госсубсидирования, указывает также пресс-служба.

"ВТБ два года лидирует на рынке рефинансирования ипотеки — по нашим оценкам, доля банка в первом квартале достигла 58%. Всего за три месяца 23 тысячи российских семей снизили свои ставки в среднем на 1,4 процентного пункта", — отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. По его словам, активность клиентов особенно возросла в марте — в банке это связывают с ожиданиями от влияния на рынок пандемии коронавируса и в целом ситуации в экономике.

Также он отметил, что ВТБ не меняет свои ипотечные ставки.