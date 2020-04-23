МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин встретится с руководством крупных российских банков и обсудит меры поддержки бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Сегодня президент Российской Федерации будет проводить совещание в видеорежиме с крупнейшими российскими банками и с ВЭБом. ВЭБ — участник этого совещания, где мы будем обсуждать гарантийные механизмы и предоставление гарантий предприятиям самых разных отраслей", — сказал Шувалов на семинаре Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).