МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Сбербанк уже получил от малого и среднего бизнеса заявок на зарплатные кредиты на сумму 12 миллиардов рублей, одобрил выдачу 5,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Сбербанк с конца марта начал выдавать зарплатные кредиты в рамках программы.

"С начала старта программы "кредит под 0%" нами принято заявок на сумму около 12 миллиардов рублей, одобрено — 5,8 миллиарда рублей кредитов", — сказал Попов.

Он также сообщил, что на сегодняшний день банк в рамках данной программы предварительно одобрил более 73 тысяч лимитов на сумму 57,3 миллиарда рублей.

"Что касается технического процесса одобрения таких кредитов, то для наших клиентов – индивидуальных предпринимателей и ООО с одним учредителем, а это около 60% наших клиентов, — он занимает всего 15 минут. Для клиентов, которые ранее не обслуживались в Сбербанке, процесс несколько дольше, но мы также продолжаем активно принимать заявки для таких клиентов — их у нас уже около 100", — рассказал зампред правления.

В среду Попов сообщил, что банк начал выдавать кредиты на зарплату под 0% компаниям, у которых нет зарплатного проекта в банке.

Сбербанк уже реструктуризировал по собственной программе 25 тысяч кредитов предприятий на общую сумму в 45 миллиардов рублей, сообщил также Попов.

"По собственной расширенной программе кредитных каникул Сбербанка к нам поступило более 60 тысяч заявок, одобрено около 29 тысяч заявок, проведена реструктуризация по 25 тысячам договоров. Общий объем реструктуризации составил 45 миллиардов рублей", — сказал он.

Кроме того, Попов добавил, что банк также уже получил около 100 заявок по программе правительства по субсидированию ставки малым и средним предприятиям из пострадавших от коронавируса отраслей на сумму более 700 миллионов рублей.

Сбербанк в понедельник сообщил, что присоединился к госпрограмме субсидирования процентной ставки по действующим кредитам малых и средних предприятий из отраслей, пострадавших от распространения в России коронавируса. Суть этой программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на полгода с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до трети от изначальной ставки, а оставшиеся две трети ставки возьмут на себя банк и правительство РФ.

В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма, организации дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг населению, деятельность в области здравоохранения.