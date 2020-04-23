МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Страховой рынок в 2019 году характеризовался не очень сильным результатом в части темпов прироста страховых премий. Согласно статистике Банка России, по всем видам страхования (кроме ОМС) за прошлый год было собрано 1,48 триллиона рублей страховых премий. Это только на 0,1% больше, чем в 2018 году.

Стоит отметить, за последние десятилетие динамика собранных премий была радикально лучше, и в половине случаев темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в наиболее удачном для рынка 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост (за исключением результата 2019 года) был в 2015 году и составил +3,6%. При этом последний раз динамика премий была хуже в далеком 2009 году, когда объем страховых премий сократился на 7,5%.

Таким образом, прошедший 2019 год выдался не очень удачным для страхового рынка, однако перспективы 2020 года из-за коронавируса и частичной остановки экономики выглядят еще хуже.

Объем страховых выплат за 2019 год вырос на 16,7% и составил 611 миллиардов рублей. На этом фоне отношение страховыхвыплат к премиям увеличилось достаточно сильно —на 5,9 процентных пункта до 41,2% на 1 января 2020 года. Таким образом, в 2019 году прервалась трехлетняя тенденция, когда отношение выплат к премиям снижалось. При этом даже текущий уровень показателя заметно опережает 2014-2016 годов, когда уровень выплат к премиям был на уровне 50%, и лишь немногим уступает результату 2017 года (40%). По мнению экспертов РИА Рейтинг, ситуация в экономике в 2020 году может привести к резкому скачку выплат по отдельным видам страхования, при этом сбор премий будет меньше, поэтому отношение выплат и премий, скорее всего, будет расти, и возможно, даже очень сильно.

Количество новых заключенных договоров в 2019 году выросло на 2,7% до 208 миллионов договоров. Опережающая динамика новых заключенных договоров относительно прироста страховых премий свидетельствует о снижении цены страхового продукта. При этом прирост договорной базы является следствием роста медицинского страхования (+4,7 миллиона договоров или 38%), прочего страхования имущества (+3,1 миллиона договор или 7%) и страхования финансовых рисков (+1,6 миллиона договоров или 8,5%). В свою очередь количество действующих договоров в 2019 году снизилось на 0,6% и составило 134 миллионов договоров на 1 января 2020 года. Разница между заключенными и действующими договорами свидетельствует о небольшой продолжительности страхового продукта.

Скорость ухода страховых компаний не снижается

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу Агентства экономической информации "Прайм" РИА Рейтинг подготовил очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в 2019 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Тенденция сокращения количества страховых компаний продолжилась и в 2019 году. Согласно статистике, количество действующих страховщиков в 2019 году снизилось на 10% или на 18 компанию. Для сравнения, в 2018 и 2017 годах страховой рынок покинуло 20 и 21 компаний соответственно, таким образом, темпы сокращения списка страховых компаний остаются относительно стабильными. Стоит отметить, что десять компаний из нижней части рейтинга характеризовались небольшим объемом собранных премий (менее 1 миллиона рублей), что в конечном итоге свидетельствует о сворачивании ими своего бизнеса, как следствие в ближайшем будущем они могут покинуть страховой рынок. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и по итогам 2020 года и на 1 января 2021 года на российском страховом рынке останется порядка 150 страховых компаний.

Сокращение количества игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых премий в 2019 году составил 0,83 миллиарда рублей, что на 8,6% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует увеличение числа крупных компаний. Так, в рейтинге по итогам 2019 года уровень в 10 миллиардов рублей преодолели 24 страховые компании против 23 компании годом ранее.

Больше половины компаний в рейтинге в 2019 году характеризовалась снижением объема собранных за год страховых премий. Согласно данным Банка России, объем страховых премий за прошедший год сократился у 89 компаний или у 61,2% страховых из рейтинга, что стало худшим результатом за последнее десятилетие, что в целом не удивительно учитывая стагнацию рынка в прошедшем году. Таким образом, можно сказать что большинство страховых компаний испытывают трудности с продажей страховых продуктов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом премий продолжит снижаться и в 2020 году вследствие ситуации с коронавирусом, из-за которого отдельные виды страхования могут значительно снизиться (страхование пассажиров, грузов и другое).

На рынке страхования опять сменился лидер

Первая десятка по итогам 2019 года подверглась достаточно сильной трансформации, хотя списочный состав компаний почти не поменялся. В частности, наиболее важным изменением в числе крупнейших страховщиков стала смена лидера рейтинга. Крупнейшей страховой компанией 2019 года стала страховая компания "СОГАЗ", которая вернула себе лидерство в рейтинге. Вторым важным изменением в первой десятке стало появление новой страховой компании. Новичком в первой десятке стала страховая компания "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", которая за год поднялась с 16-о до 10-о места, что было обусловлено ростом страховых премий более чем в 2 раза за год.

Также укрепить свои позиции относительно конкурентов смогли "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах", в текущем рейтинге занимают 3-е и 4-е место. С другой стороны, компаниями, которые не смогли удержать свои позиции стали: "Сбербанк страхование жизни" и " ВТБ Страхование". Стоит отдельно отметить, что "Сбербанк страхование жизни" была лидером предыдущего рейтинга, однако объем собранных премий в 2019 году у этой компании снизился на 15,5%, и теперь она занимает вторую строчку. Компанией, которая покинула число крупнейших стала "Ренессанс Жизнь", в текущем рейтинга она занимает 12-е место.

Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2019 году компания "СОГАЗ" (194 миллиарда рублей собранных премий).

На втором месте расположилась компания "Сбербанк страхование жизни" (153 миллиарда рублей).

Третьей компанией по объему собранных премий стала "АльфаСтрахование" (108 миллиардов рублей премий).

На четвертом месте находится компания "Ингосстрах", объем премий которой в 2019 году составил 103 миллиарда рублей. Также уровень в 50 миллиардов рублей смогли преодолеть: "РЕСО-Гарантия", "ВТБ Страхование", "ВСК", "Росгосстрах" и "АльфаСтрахование-Жизнь". В рейтинге они расположились в том же порядке и занимают с 5-о по 9-е места соответственно. Замыкает первую десятку крупнейших компаний "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" с размером собранных премий в 46 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2019 году была компании "Тинькофф Страхование". Объем страховых премий этой компании вырос за год в 2,2 раза, что позволило компании подняться на 15 позиций до 16-го места на 1 января 2020 года. На втором месте по темпам прироста страховых премий находится страховая компания "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ", о которой мы упоминали выше (премии выросли также в 2,2 раза). Третье место по темпам прироста у "РСХБ-Страхование жизни", у нее объема премий за год вырос на туже величину —в 2,2 раза. Таким образом, три самые динамичные страховые компании из ТОП-30 характеризовались почти одинаковыми темпами прироста, которые отличались лишь в несколько процентов. Также кратный рост собранных премий был у компании Росгосстрах Жизнь.

В свою очередь наибольшим сокращением премий среди ТОП-30 в 2019 году характеризовалась страховая компания "ВСК-Линия жизни". Объем собранных страховых премий у этой компании сократился на 66% за год. Второй по темпам снижения стала страховая компания "ВТБ Страхование жизни", а объем премий уменьшился на 53%. На третьем и четвертом местах по снижению объема премий из числа крупнейших находятся страховые компании "СК ВТБ Страхование" и "СК Ингосстрах-Жизнь", объем премий у которых сократился в 2019 году на 30% и 28% соответственно.

По числу заключенных в 2019 году договоров очередной год подряд лидирует компания "АльфаСтрахование", у которой насчитывается 48 миллионов заключенных договоров страхования. При этом наибольшее количество договоров у этой страховой компании заключено в трех категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и болезней, на которые приходится, 15,5, 13,9 и 11,5 миллиона договоров. Таким образом, суммарно на эти три вида страхования у "АльфаСтрахование" приходится более 85% всех заключенных договоров. Стоит отметить, что суммарные собранные страховые премии по этим трем видам страхования составили только 22,6 миллиарда рублей или 21% от собранных премий. Таким образом, средний размер договора по этим двум видам страхования составляет чуть более 550 рублей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительное количество таких договоров у этой страховой компании можно связать с "Альфа-Банком", который в некоторые пакеты услуг включает страхование. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор в 2019 году, с заметным отрывом, стали "ВСК" с 25 миллионами договоров и "Росгосстрах" с 17,5 миллиона договоров.

По количеству действующих договоров на 1 января 2020 года тройка лидеров выглядит немного иначе —лидером является "АльфаСтрахование" с количеством действующих договоров в количестве 16,7 миллиона договоров, следом за ним расположились "ВТБ Страхование" и "Сбербанк страхование" у которых количество действующих договор составляет 14 и 11 миллионов договоров соответственно. Таким образом, компания "АльфаСтрахование" является лидером по количеству договоров страхования сразу в двух номинациях.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования на 2020 год выглядят не очень радужными. Ситуация с коронавирусом и частичная остановка экономики вынуждает компании и граждан оптимизировать расходы, как следствие отдельные виды страховок могут быть не пролонгированы. Таким образом, в 2020 году темпы прироста премий могут стать отрицательными, чего не наблюдалось с 2009 года.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий в 2019 году в PDF-формате >>