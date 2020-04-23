МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch на фоне коронавируса ухудшило прогноз по рейтингам крупнейших американских банков со стабильного на негативный, говорится в пресс-релизах агентства.

Соответствующие действия были применены в отношении Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs и Morgan Stanley. При этом долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента банков были подтверждены на текущих уровнях. Citigroup на уровнях "A" и "F1", Wells Fargo — "A+" и "F1+", JPMorgan Chase & Co — "AA-" и "F1+", Goldman Sachs — "A" и "F1", Morgan Stanley — "A" и F1" соответственно.

Прогноз по рейтингам был изменен, так как Fitch ожидает существенного ухудшения операционной деятельности банков на фоне снижения экономической активности и падения финансовых рынков в результате пандемии коронавируса.

Fitch полагает, что снижение краткосрочных и долгосрочных ставок по депозитам отрицательно скажется на доходах банков в течение ряда кварталов, в то время как доход от комиссий также будет ограничен из-за более низкого уровня активности клиентов.

Между тем, несмотря на влияние распространения коронавируса, агентство подтвердило краткосрочный и долгосрочный рейтинги Bank of America на уровнях "A+" и "F1" соответственно, со стабильным прогнозом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших (842 тысячи человек), так и по числу смертей (46,6 тысячи) от COVID-19.