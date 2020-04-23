МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин сегодня, 23 апреля, проведет совещание с представителями банковской сферы и обсудит реализацию мер поддержки экономики при помощи видеосвязи. Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотеку по ставке 6,5%

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в дискуссии будут участвовать руководство правительства, а также представители профильных ведомств и администрации Кремля.

"Путин сегодня пообщается с банками, представители руководства правительства, профильных ведомств сегодня пообщаются с банками и поговорят о том, как работают меры по поддержке экономики в той части, которая касается именно кредитно-финансовых учреждений", — рассказал пресс-секретарь.

Планируется, что основная часть совещания будет проходить в закрытом для представителей СМИ режиме.

"Будет вступительное слово Путина, где он основные подходы изложит, и потом — с тем, чтобы оно действительно было эффективным, — оно будет проходить в закрытом формате", — пояснил Песков.

Он добавил, что в совещании примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава ФНС Даниил Егоров, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

От банковской сферы примут участие глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель "Альфа-банка" Петр Авен, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, глава Совкомбанка Дмитрий Гусев.

"Состоится такое предметное обсуждение… Разумеется, это всё будет по-прежнему в режиме видеоконференции", — подытожил Песков.