МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Программа льготной ипотеки под 6,5% позволит привлечь из банковской системы РФ в жилищное строительство не менее 900 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Путин говорил, что в 2020 году на это, предварительно, потребуется около 6 миллиардов рублей. Заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства, уже начали принимать ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "Дом.РФ".

"Эта мера позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей из банковской системы", — сказал на заседании правительства Мишустин.

Он напомнил, что кабмин выделит из резервного фонда правительства 6 миллиардов рублей на субсидии кредитным организациям.