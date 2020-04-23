МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Правительство рассматривает законопроект, запрещающий банкам без объяснения причин отказываться от проведения операций по указанию клиента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Законопроект корректирует нормы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма. Мишустин напомнил, что сейчас банк имеет право отказаться заполнять распоряжение от клиента и даже заблокировать его счет в случае нехватки документов, подтверждающих добросовестность. Причем банк вправе делать это без объяснения причин, добавил премьер. В результате, по его словам, могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплаты сотрудникам и совершать другие операции.

"Законопроект совершенствует механизм принятия решений об отказе клиентам в подобных случаях. Банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договоры или отказаться от совершения операций по указанию клиента. Данное нововведение коснется как юридических, так и физических лиц. Для защиты интересов физических лиц вводится отдельная норма: теперь кредитные организации будут не в праве отказать им и в открытии банковских счетов", — сказал Мишустин.

Он добавил, что банк сможет отказаться от совершения операций только в том случае, если при проведении проверки возникают обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

"Рассчитываем, что этот законопроект улучшит положение добросовестных предпринимателей", — сказал глава правительства.