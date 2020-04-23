МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Беспроцентными кредитами в РФ смогут воспользоваться и крупные компании пострадавших от коронавируса отраслей, на это будет выделено 3,5 миллиарда рублей, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы расширяем программу беспроцентного кредитования бизнеса из пострадавших отраслей. Сейчас она охватывает только малые и микропредприятия, а теперь такими кредитами смогут воспользоваться и более крупные компании из тех же секторов экономики", — сказал он.

"Для этого скорректировано правило выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным предприятиям малого и среднего бизнеса на поддержку занятости. На эти цели мы дополнительно выделим 3,5 миллиарда рублей", — добавил он.

Мишустин уточнил, что по данным министерства экономического развития общий объем выданных кредитов должен достичь 305 миллиардов рублей, а 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.