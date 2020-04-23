МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить устойчивость банковской системы, допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков нельзя.

"И ещё одно принципиальное требование: необходимо, конечно же, обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков", — сказал Путин на встрече с руководителями российских банков.

"Чтобы снизить риски, укрепить взаимное доверие участников экономической жизни, мы уже предусмотрели ряд инструментов, включая гарантии министерства финансов и ВЭБа по льготным кредитам и другим банковским продуктам", — добавил он.

Президент оценил помощь банкиров по поддержке бизнеса: кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу.

"Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку – постоянно разговариваем на этот счет с коллегами из банковского сообщества, прямо скажу – в том числе (взяли на себя) убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Понимаю эти и другие непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки", — сказал он.

Путин отметил, что банковский сектор напрямую работает с гражданами, с предприятиями, знает их проблемы, запросы.

"И от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", — сказал Путин.