МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Банк России проведет 24 апреля аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 27 апреля, говорится в сообщении регулятора.

"С учетом предстоящих ежемесячных налоговых выплат клиентов банков, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 24 апреля 2020 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 27 апреля 2020 года", — сказано в сообщении.

При этом ЦБ отметил, что текущий уровень ликвидности российского банковского сектора является достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы. Регулятор добавил, что продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.