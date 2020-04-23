МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Банки с наиболее выгодными программами лояльности будут вынуждены сократить кэшбэк на фоне снижения ставки по эквайрингу на некоторые категории товаров. В долгосрочной перспективе сокращение продолжится в рамках мирового тренда, однако совсем без бонусов клиенты не останутся, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Российские банки из-за изменений в регулировании Банка России приступили к сокращению своих программ лояльности, пишет РБК со ссылкой на кредитные организации. Это произошло из-за того, что ЦБ РФ снизил комиссию за прием карт, которую магазины платят кредитным организациям.

Банк России на фоне распространения пандемии коронавируса установил с 15 апреля по 30 сентября сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2-2,2%. Этот сниженный тариф распространяется на покупки продуктов питания и лекарств, одежды и товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и устройств для связи.

Такое снижение комиссии помогает торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом, а россиянам — осуществлять онлайн-покупки, не нарушая режим самоизоляции.

После решения Банка России платежные системы снизили межбанковскую комиссию до 0,7%. Это часть эквайрингового тарифа, которую банк-эквайер (обслуживает магазин) платит банку-эмитенту карты покупателя. С доходов от этой комиссии банк-эмитент и направляет деньги покупателям в качестве кэшбэка, повышая его лояльность.

МИРОВОЙ ТРЕНД

Ограничение эквайринговых комиссий является мировым трендом, что уже привело к снижению количества бонусов для клиентов, поэтому в текущих условиях сокращение кэшбэка также не будет неожиданностью, считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

"Три года назад это были массовые ограничения предела начислений в течение месяца, два года назад клиенты столкнулись со снижением (или обнулением) кэшбэка в категории ЖКХ. Год назад это было массовое ограничение на категории "Телеком" и "Связь" (клиенты стали злоупотреблять пополнением кошельков, открытых у мобильных операторов). Полгода назад в ответ на директиву ЕС об ограничении эквайринговых комиссий, российские банки массово ограничили кэшбэк при покупках за рубежом", — говорит он.

С ним соглашается директор офиса продаж "БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Он добавляет, что пока разговор идет лишь про три банка, которые собрались отменять кэшбэк только за покупки онлайн.

"Эти банки отмечены рейтингом Frank RG как лучшие программы лояльности 2019 года. В связи с изменениями ЦБ они будут работать в убыток, если не поменяют условия. Сейчас банки в связи с кризисной ситуацией оптимизируют свои расходы, так как у них повышаются резервы на кредитные портфели", — отмечает эксперт.

По словам Абрамова, Сбербанк, например, не меняет условия своих программ лояльность в текущий период, а наоборот, расширяет линейку партнерских программ в категории онлайн.

КРУПНЫЕ БАНКИ НЕ ЛИШАТ КЛИЕНТОВ КЭШБЭКА

Ставка по эквайрингу снизилась лишь по самым популярным категориям, в том числе по продуктам питания, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Категория покупки определяется настройками платежного шлюза по MCC-коду, а его очень легко изменить, что сейчас и делают многие магазины и банки-эквайеры. То есть те покупки, которые раньше проходили в интернет-банке с пометкой "Продукты" или "Супермаркеты", все чаще приходят с пометкой "Прочее" или "Услуги", — говорит он.

Таким образом, крупные банки, имеющие развитый эквайринг, по своим картам кэшбэк снижать и отменять не будут вообще. Средние и помельче – уже это делают, но лишь по тем картам, где вознаграждение изначально было выше среднего по рынку, говорит Емельянов.

"Предположу, что осенью, банки, отменившие кэшбэк, перезапустят свои программы", — делает вывод эксперт.

Так же считает Абрамов. Он уверен, что для сохранения лояльности клиентов банкам придется отказаться от сокращения текущих программ лояльности. Кроме того, стоит предоставлять клиентам беспроцентные кредитные каникулы, то есть фактический перенос платежей, как по кредитным картам, так и по кредитам.

"Это больше всего необходимо сейчас всем клиентам банков, у кого есть кредитные продукты", — уверен эксперт.

Уклеин считает, что в целом тренд на сокращение кэшбэка продолжится.

"Снижение эффективной ставки кэшбэка для клиента продолжится из-за общей тенденции на рынке. Но у держателей карт пока остаётся выбор между различными банками: выбор той или иной программы лояльности зависит от структуры расходов конкретного домохозяйства", — резюмирует он.​