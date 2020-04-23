МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Чистый убыток американской инвестиционной компании Blackstone Group по итогам первого квартала 2020 года составил 2,6 миллиарда долларов против прибыли в 1,07 миллиарда долларов за аналогичный период 2019 года, сообщается в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию за первые три месяца составила 1,58 доллара против прибыли в 0,71 доллара годом ранее. Объем активов под управлением компании составил 538 миллиардов долларов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Финансовые результаты Blackstone за первый квартал отражают беспрецедентные рыночные и глобальные экономические условия, вызванные пандемией COVID-19…. Несмотря на крайне сложные условия, мы продолжали генерировать значительный денежный поток для наших акционеров" — отметил гендиректор инвесткомпании Стивен Шварцман (Stephen Schwarzman).

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.