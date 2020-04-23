МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что следует увеличить число банков, участвующих в программах реструктуризации и поддержки кредитования, которые были запущены властями в связи с распространением в стране коронавируса.

"На наш взгляд — и мы с правительство здесь работаем — нужно больше расширять количество банков, которые работают в этих программах", — сказала она на совещании о реализации мер поддержки экономики в сфере банковского кредитования.

Набиуллина пояснила, что начинать работать в рамках этих программ удобнее с крупных банков, поскольку у них больше филиалов, они охватывают большие территории, у них больше клиентов. "Но очень важно, чтобы были и равные условия конкуренции в банковском секторе при участии в этих программах, но также это и увеличит охват клиентов банков. Потому что и граждане, и бизнес работают не только в крупных банках, но их обслуживают и небольшие банки, и региональные банки", — подчеркнула глава ЦБ.