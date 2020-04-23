МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российские банки, которые уже присоединились к программе льготной ипотеки на жилье в новостройке под 6,5%, приняли заявки по ней на несколько миллиардов рублей, выяснило РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Некоторые банки стали принимать заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства. Ряд игроков предложили дополнительные скидки к ставке по госпрограмме. Так, ПСБ в случае подачи заявок до 15 мая готов кредитовать под 6%, Сбербанк на весь период действия программы предлагает ставку в 6,4%.

Так, в Сбербанке рассказали, что с 21 апреля через сервис "Домклик" приняли 1,6 тысячи заявок на сумму 3,7 миллиарда рублей.

Альфа-банк за четыре дня собрал заявки на сумму более 2 миллиардов рублей. "Заявки на льготную ипотеку подали клиенты из 19 городов России. В топ-3 по количеству заявок вошли жители Москвы с 34,4% заявок, Санкт-Петербурга с 7% и Краснодара с 4%. Средний объем запрашиваемого кредита составил 3,2 миллиона рублей", — рассказали в банке.

Банк "Дом.РФ", который начал прием заявок с 18 апреля, на данный момент получил их около 450 на 1,3 миллиарда рублей.

"В числе регионов с наибольшим количеством заявок Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области", — сообщил директор ипотечного бизнеса банка Игорь Ларин.

ПСБ за три дня с момента запуска новой программы получил более 400 заявок на 1 миллиард рублей. Интерес к льготным условиям проявили клиенты более чем из 35 регионов России. "Больше всего заявок поступило в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Казани. Средняя сумма заявки на новостройки в Москве составляет 5,3 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 3,5 миллиона рублей, в регионах – 2,4 миллиона рублей. Ежедневно мы получаем в 1,5-2 раза больше заявлений, чем получали по кредитам на новостройки до этого", – отмечает начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

РНКБ также увидел большой интерес со стороны клиентов и уже принял 266 заявок на сумму более 600 миллионов рублей, выдачи начнет сразу после утверждения программы правительством РФ. Первые заявки принял и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

Накануне ВТБ, который в понедельник уже начал выдавать кредиты по этой программе, отчитался, что за три дня выдал льготную ипотеку под 6,5% на 500 миллионов рублей. Кроме ВТБ, Альфа-банка, ПСБ, банка "Дом.РФ", АТБ заявки по этой программе принимает и банк "Санкт-Петербург". Присоединиться к льготной ипотеке собираются и другие банки.