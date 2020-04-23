МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Программа зарплатных кредитов для малого бизнеса под 0% становится достаточно популярной, прирост заявок составляет около двух тысяч обращений в сутки, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании у президента РФ по вопросам банковского кредитования экономики.

"Программа на выплату заработной платы под ноль процентов, точнее, один МРОТ на одного занятого в течение шести месяцев при условии не сокращения персонала. Она становится достаточно популярной, прирост заявок сейчас составляет около двух тысяч обращений в сутки", — сообщил Белоусов.

По его словам, по данным на 21 апреля было подано 11,5 тысячи заявок от предприятий на сумму 27,5 миллиарда рублей, из них одобрена примерно половина — на 13,6 миллиарда рублей.

"Почему так мало? Потому что банки попросту сейчас не успевают обрабатывать такой поток заявок, но практически все заявки будут удовлетворены", — пояснил первый вице-премьер.

Он добавил, что уже около 10% организаций подали заявки на этот кредит. "В пересчете на численность организаций это 329 тысяч человек примерно из 3,7 миллиона человек малого бизнеса в пострадавших отраслях. Сейчас эта программа распространяется на крупные предприятия пострадавших отраслей, то есть ее мощность удваивается", — отметил Белоусов.

Как сообщил первый вице-премьер, всего в программе участвуют 20 банков, из них активно работают 9 банков. "Было достаточно много жалоб от заемщиков на сложность процесса. Мы вместе с банками провели десятки контрольных закупок, которые вскрыли технические и организационные барьеры. Из них основным было то, что банки могли выдавать этот кредит только тем клиентам, у кого в данном банке были зарплатные продукты. Донастроили процесс", — подчеркнул Белоусов.