МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вложения в золото на фоне кризиса являются достаточно интересной стратегией – можно выбрать как физический, так и виртуальный металл, однако ни в том, ни в другом случае особой прибыли ждать не стоит – речь идет лишь об уходе от риска, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Согласно данным бирж, золото – единственный актив, который выигрывает в ходе текущего кризиса. Его стоимость с начала года выросла на 13%. Драгметалл традиционно считается более надежным активов и пользуется популярностью во времена экономической нестабильности.

"Если инвестор не настаивает на физическом владении металлом, он может выбрать фьючерсы, обезличенный металлический счет (ОМС) на золото в банке с соответствующей лицензией, отраслевой или торгуемый на бирже "золотой" ETF, который "следит" за котировками металла. Последний — наиболее простой, выгодный и доступный для частных инвесторов инструмент, но понадобится минимальный опыт в трейдинге и открытый брокерский счет. В случае с ОМС этого не нужно, но доходность по нему слабо прогнозируема. Кроме того, такие счета не покрываются гарантиями системы страхования вкладов", — рассказал эксперт.

СЛИТКИ, МОНЕТЫ, УКРАШЕНИЯ

Плюсами физического владения металлом является то, что инвестор получает в собственность осязаемый актив, не связанный ни с одной валютой и полностью защищающий от инфляционных, девальвационных рисков, а также банкротства финансовых институтов. Недостатки владения слитками или монетами — их низкая ликвидность и большая разница между ценой покупки и продажи. Неизбежны и расходы на хранение металла в банковской ячейке, иначе не избежать повреждений.

"Монеты все же несколько выгоднее. Во-первых, при покупке слитка стоит иметь в виду, что банки включают в продажную стоимость НДС 20%, в случае с монетами этот налог отсутствует. Во-вторых, монеты — это чуть более гибкий в плане ликвидности инструмент, так как в отличие от слитков они имеют вторичный рынок. Особенно это касается памятных или коллекционных драгоценных монет, которые чеканятся в малом количестве", — отметил эксперт

Приобретение обычных золотых ювелирных украшений — это не инвестиционная история, а в большей степени потребительская. Люди покупают золотые изделия с коммерческими наценками в десятки процентов. Правда, некоторые украшения из драгоценных металлов, например старинные, могут иметь большую коллекционную ценность и выставляться на аукционах. Но в этом случае мы уже имеем дело, скорее, с рынком предметов роскоши.

НЕ ВЫГОДА, А СБЕРЕЖЕНИЕ

В целом золото в любом виде не приносит процентного дохода, а его стоимость способна действительно сильно меняться только в случае неких глобальных кризисов, масштабных геополитических обострений, войн и т. д.

"В этой связи покупку золота стоит рассматривать главным образом как стратегическую инвестицию. С инвестиционной точки зрения вопрос вложений в него индивидуален — доля старого как мир защитного актива в каждом случае будет зависеть от финансовых целей инвестора, объема активов, толерантности к рискам и временного горизонта инвестиций", — заключил Бахтин.