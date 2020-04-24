МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В настоящее время самозанятые в России могут получить пособие по безработице, только если снимутся с учета налога на профессиональный доход (НПД), рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.

На конец 2019 года официально зарегистрированных самозанятых в России насчитывалось более 330 тысяч.

Чтобы перестать вести деятельность и быть официально признанным безработным, по словам Михеевой, достаточно перейти в настройки приложения "Мой налог" и нажать кнопку "Сняться с учета НПД". Потом подать заявку через портал "Моя работа" (для Москвы), приложив уведомление от налоговой о прекращении деятельности. Затем с вами свяжется куратор и рассчитает пособие.

"Назначение пособия происходит автоматически по электронному заявлению без собеседований", — пояснила эксперт.

Сейчас действуют временные правила постановки на биржу труда через портал госуслуги, добавила Михеева. Все процедуры проходят дистанционно. Временный порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин 9 апреля подписал распоряжение о дистанционной регистрации на бирже труда. Теперь все граждане России смогут сделать это на портале "Работа в России". По его словам, это позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса.

Минимальный размер пособия по безработице в России составляет 1500 рублей, а максимальный – 12 130 рублей. Увеличение пособий до МРОТ было утверждено постановлением правительства РФ от 27.03.2020 № 346. Некоторые регионы сами установили доплаты к пособию по безработице. Например, в Москве общая сумма выплаты составляет 19 500 рублей (город доплачивает 7 730 рублей).