МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российские банки, несмотря на сигнал ЦБ о вероятном возвращении к смягчению денежно-кредитной политики, пока не спешат менять ставки по ипотеке и обещают внимательно следить за рынком, следует из опроса РИА Новости крупнейших кредитных организаций.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основным вариантом для рассмотрения на ближайшем заседании совета директоров будет снижение ключевой ставки. Опрошенные РИА Новости аналитики ожидают снижения на 0,5 процентного пункта — до 5,5%, что станет минимумом с начала кризиса в 2014 году.

"Решение по изменению условий по действующим ипотечным программам будет приниматься в зависимости от ситуации на рынке и действий регулятора", — сказала руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. Похожей позиции придерживаются в Райффайзенбанке, "СМП Банке" и Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ).

В Россельхозбанке также отметили, что ставка по ипотеке будет зависеть от пятничного решения регулятора. "Банк ожидает незначительное снижение в пределах до 0,5 п.п. Соответствующее снижение ставок по ипотеке, на наш взгляд, определенно поддержит спрос граждан", — отметили в банке. О пристальном внимании к трендам на рынке говорили и в банке "Возрождение".

ВТБ заявил, что не меняет свои ипотечные ставки, а "клиентам доступны одни из самых выгодных на рынке условий". Сбербанк, лидер на рынке ипотечного кредитования, традиционно не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.

Единственным банком, который уже снизил ставки по ипотеке, стал банк "Открытие". Однако в марте на фоне волатильности на рынке кредитная организация повысила стоимость ипотеки.