МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 22 апреля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 300 миллионов долларов против притока в 100 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю составили 300 миллионов долларов по сравнению с притоками в 100 миллионов долларов неделей ранее", — говорится в обзоре.

Отток из фондов, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 40 миллионов долларов против притока в 60 миллионов неделей ранее. Это первая неделя оттока за последние 5 недель.

"После некоторой стабилизации в начале апреля в активы EM (развивающихся рынков — ред.) вернулись оттоки. Оттоки из акций были более существенными, однако не в последние пару дней. Волатильность потоков и рынков говорит об отсутствии уверенности инвесторов в текущих условиях…", — говорится в обзоре BCS Global Markets.