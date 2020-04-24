МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке в среду с расчетами 23 апреля составил 23 миллиарда рублей, таким образом, ЦБ снова обновил рекорд 2020 года по продаже валюты, следует из данных на сайте регулятора.

Во вторник ЦБ с расчетами 22 апреля продал валюту на внутреннем рынке на 19,2 миллиарда рублей, что стало рекордом с начала упреждающей продажи валюты.

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности. Продажи составляли от 3,6 до 7,7 миллиарда рублей в день.

Помимо этого с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.