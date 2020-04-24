Банки уже одобрили малому и микробизнесу кредиты под 0% почти на 10 млрд рублей
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российские банки уже одобрили малому и микробизнесу зарплатных кредитов почти на 10 миллиардов рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.
Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Госпрограмма действует с конца марта. По ее условиям, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.
"По данным мониторинга на 23 апреля 2020 года, заключено 3 170 кредитных договоров на общую сумму 9,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении МЭР.
В пресс-службе министерства напомнили, что действие программы предлагается распространить на средние и крупные компании.
"Также вносятся следующие изменения в параметры программы: до 40% кредитов должны быть предоставлены каждым банком микро и малым предприятиям; средние и крупные компании, получившие кредиты, должны сохранить численность персонала на уровне не менее 90%", — сообщили в Минэкономразвития.
https://1prime.ru/finance/20200424/831325351.html