МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российские банки уже одобрили малому и микробизнесу зарплатных кредитов почти на 10 миллиардов рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Госпрограмма действует с конца марта. По ее условиям, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.

"По данным мониторинга на 23 апреля 2020 года, заключено 3 170 кредитных договоров на общую сумму 9,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении МЭР.

В пресс-службе министерства напомнили, что действие программы предлагается распространить на средние и крупные компании.

"Также вносятся следующие изменения в параметры программы: до 40% кредитов должны быть предоставлены каждым банком микро и малым предприятиям; средние и крупные компании, получившие кредиты, должны сохранить численность персонала на уровне не менее 90%", — сообщили в Минэкономразвития.