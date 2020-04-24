МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Сбербанк с 25 марта одобрил россиянам реструктуризацию кредитов на 58,1 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"С 25 марта и на текущий момент Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлицам на 58,1 миллиарда рублей", — говорит он.

Ведяхин отметил, что в банк поступило более 368 тысяч заявок на реструктуризацию. "Более 97 тысяч из них мы уже одобрили. В том числе 30 тысяч на общую сумму 9,7 миллиарда рублей реструктурированы по государственным программам кредитных каникул", — сказал зампред.

Еще 67 тысяч заявок на общую сумму 48,4 миллиарда рублей одобрено по собственной программе Сбербанка, в том числе 15 тысяч заявок на 32,1 миллиарда рублей – по ипотечным кредитам и 52 тысячи заявок на 16,3 миллиарда рублей – по всем остальным.