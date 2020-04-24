МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Совкомбанк не исключает, что возможности для первичного публичного размещения акций (IPO) будут в 2021 году, заявил первый зампред правления банка Сергей Хотимский в ходе онлайн пресс-конференции.

"В этом году — точно нет, в следующем году — мы не исключаем, то есть, может быть такой сценарий, при котором в следующем году могут быть окна для IPO", — сказал Хотимский.

В октябре 2019 года совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский говорил, что кредитная организация будет искать возможность первичного публичного размещения акций (IPO) с начала 2020 года, будет изучать его целесообразность, принимая во внимание рыночные условия. Если IPO состоится, банк рассчитывает привлечь от 300 до 500 миллионов долларов.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, занимавший на 1 марта 2020 года 13-е место среди российских кредитных организаций по объему активов.