МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по поддержке автопрома заявил, что банки в целом подошли к сегодняшним испытаниям уверенно.

По его словам, это в значительной степени заслуга Банка России. Он также сообщил, что на совещании с банкирами днем ранее был откровенный разговор о проблемах экономики

"Банковский сектор в целом подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно. Кстати говоря, между прочим, скажу, что это в значительной степени заслуга Центрального банка, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны", — сказал президент.

По словам Путина, Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, хотя было много критики.

"Мы знаем, очень много критики было в отношение политики Центрального банка. Вот сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние. Но это хорошее состояние, их заделы должны быть эффективно использованы, чтобы поддержать экономику в целом", — сказал Путин.