МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Основная причина отказа в предоставлении россиянам "кредитных каникул" состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита, например, превышение его объема, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Действительно, мы видим, что есть отказы. Люди не всегда получают реструктуризацию кредитов, когда обращаются в банки. Это связано со многими причинами. Первое, конечно, очень большой наплыв сразу, практически единовременный, заявок на реструктуризацию. Оценка по многим банкам говорит, что в несколько раз больше в месяц, чем за прошлый год в целом", — сказала глава регулятора.

Сейчас банки настраивают саму систему реструктуризации и ее конкретные параметры, пояснила Набиуллина. "Мы видим, что сейчас динамика по одобрению заявок положительная. Значимая причина отказов связана с тем, что не соблюдаются критерии по реструктуризации, которая осуществляется, например, в силу закона, где банки обязаны реструктурировать этот кредит, если человек отвечает ряду критериев. И очень много отказов связано с тем, что объем кредита больше, чем установлено в нормативных документах", — добавила она.

"Мы безусловно будем отслеживать эту ситуацию, но мы видим сейчас, что банки более активно стали разворачиваться. Конечно, для граждан и для малого бизнеса очень важна своевременность этой реструктуризации, понимание того, что не будут начисляться пени, штрафы. Банки стараются свою политику в этом отношении перенастраивать, понимая, что во многом это позволит поддержать кредитоспособность их будущих заемщиков", — заключила глава ЦБ.