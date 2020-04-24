МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Американский сервис международных денежных переводов Moneygram стал первой компанией в РФ, включенной в реестр операторов иностранных платежных систем, он опубликован на официальном сайте Банка России.

Положения, которые определяют формирование такого реестра вступили в силу в июле прошлого года: тогда были приняты поправки к закону о национальной платежной системе, уточнившие правила работы в России операторов иностранных платежных денежных систем и поставщиков иностранных платежных услуг.

Такие компании обязали иметь представительство или филиал в РФ, а ЦБ получил право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и другие необходимые данные. В случае, если компании не приведут свою деятельность в соответствие с установленными правилами, банки обязаны прекратить прием эмитированных ими банковских карт и электронных кошельков.