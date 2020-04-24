МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российские банки по состоянию на 22 апреля удовлетворили 54,9% полученных от граждан заявок на кредитные каникулы, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

Банк России провел опрос 60 кредитных организаций, формирующих более 95% портфеля потребительских и ипотечных кредитов, о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 23 апреля.

"По состоянию на 22 апреля банками было рассмотрено 821 тысяча заявлений граждан (82,6% от общего числа поступивших). Удовлетворено 450,4 тысячи заявлений о реструктуризации кредитов (54,9% от рассмотренных), отказано в удовлетворении требований по 370,6 тысячам заявлений. Существенно возросли общее количество и доля удовлетворенных заявок граждан (рост доли одобрений – примерно с 44 до 55%). Двумя неделями ранее он был гораздо ниже и составлял 14%", — говорится в материалах.

Кроме того, получено 170,1 тысячи обращений (или 17,1% всех поступивших заявлений) о предоставлении кредитных каникул в соответствии с законом 106-ФЗ. В частности, по потребительским кредитам, заемщиками по которым являются физические лица, поступило 56,8 тысячи требований, по кредитным картам – 47,6 тысячи, ипотечным кредитам – 26,9 тысячи, автокредитам – 13,7 тысячи. Банками было удовлетворено 78,2 тысячи заявлений (нарастающим итогом), или 55,5% от всех рассмотренных. Отказано по 62,6 тысячам требований на предоставление кредитных каникул, в основном из-за превышения максимального размера кредита (61,4% случаев).

"Процент удовлетворения заявок по сравнению с итогами прошлого мониторинга вырос по всем категориям кредитов, кроме ипотечных. При этом по ипотечным кредитам процент одобрения заявок остается самым высоким – 74,3% (16,8 тысячи заявок из 22,5 тысячи рассмотренных)", — вместе с тем отметили в ЦБ.

Обращений о предоставлении обычных ипотечных каникул в соответствии с законом № 76-ФЗ поступило 4,9 тысячи. Одобрено 53,5% рассмотренных заявок, или примерно 1 тысяча. Банками отклонено 0,9 тысячи обращений, в основном по причине непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации. На рассмотрении находится 2,9 тысячи заявлений.

Кроме того, ЦБ в обзоре сообщил, что вклады россиян в российских банках выросли с 1 по 19 апреля на 0,3%, а средства компаний за две декады месяца — на 0,7%.

"С 15 по 19 апреля включительно также произошло некоторое снижение вкладов населения (-0,6%), что связано в том числе с оплатой текущих расходов после авансов, полученных до 15 апреля. Несмотря на это сокращение, вклады населения с начала месяца совокупно приросли на 0,3%", — сказано в документе.

Отмечается, что с 15 по 19 апреля остатки на счетах российских юридических лиц выросли на 0,8%. "А в целом за две декады апреля рост составил 0,7%. Одновременно с этим вырос и объем средств государственных органов в банках, компенсировав снижение, произошедшее в первые две недели апреля", — указывает регулятор.

Корпоративный кредитный портфель российских банков за 19 дней апреля вырос на 0,8%, при этом кредиты физлицам за данный период сократились на 0,7%.

"С 15 по 19 апреля кредитные требования банков к российским компаниям выросли на 0,4% (за 19 дней месяца прирост корпоративного портфеля составил 0,8%). Это превышает обычную среднемесячную динамику. Вероятно, компании нуждаются в ресурсах на фоне снижения оборотов", — сказано в документе.

"Требования к физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) продолжили снижение, сократившись совокупно за 19 дней месяца на 0,7%, что обусловлено низкой потребительской активностью населения на фоне карантина, а также сокращением доходов", — добавили в ЦБ.