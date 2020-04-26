МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Верховный суд России оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" признали незаконным внесение "Рост банком" (сейчас присоединен к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".

Как следует из опубликованного определения суда, судья Наталья Чучунова отклонила кассационные жалобы Микаила Шишханова, под чьим контролем находился "Рост банк" во время оспариваемой сделки, и двух бывших топ-менеджеров банка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. Заявители жалоб просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Доводы, приведенные заявителями, не опровергают выводов судебных инстанций, направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств и выражают несогласие с произведенной оценкой доказательств", — говорится в определении.

Оспоренная "Трастом" сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка — Шишханов. "Рост банк" получил межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала дочерних "Рост Инвестиций", ответчика по иску. Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры "Рост банка" — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Лукин. Лубенцов был председателем правления "Рост банка".

ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов о том, что денежные средства в день их поступления на счет "дочки" перечислялись иностранным компаниям, подконтрольным Шишханову и Гуцериевым, либо направлялись на приобретение у "Рост банка" и "Бинбанка" ликвидных активов для их незамедлительной передачи иностранным организациям. "По итогам реализации всей цепочки сделок на балансе общества ("Рост Инвестиции") остались приобретенные активы общей стоимостью 4 рубля (оценены на дату совершения каждой из сделок в период с 11 по 20 сентября 2017 года)", — говорится в определении ВС.

Арбитражный суд Москвы в марте 2019 года отклонил иск "Траста". Однако следующая инстанция отменила это решение. Апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что внесение в уставный капитал "Рост Инвестиций" денежных средств было нацелено на вывод активов из банка. Окружной суд также поддержал "Траст".

Представитель Шишханова в первой инстанции заявил, что внесение денег в уставный капитал "дочки" не может причинить убытки, а последующие сделки не могут влиять на оценку законности оспариваемой сделки. Он также отметил, что в результате ряда сделок банк получил контроль над девелоперами "Интеко" и А101, "которые застраивают всю Москву", и холдингом "Русгрэйн", "который кормит всю Россию".

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.