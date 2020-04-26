МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Около 10 сотрудников Совкомбанка, отвечающих за критически важные для функционирования кредитной организации функции, перешли на работу с проживанием в офисе, заявил первый зампред кредитной организации Сергей Хотимский.

"Это касается сердца банка — это казначейские операции, самые критические для бесперебойности операции. Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, продукты привозят, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, сотрудниками, ни с кем, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо. Таких сотрудников не много, около 10 человек", — сказал Хотимский журналистам.

Возможность перевода сотрудников на аналогичный режим работы в настоящее время рассматривает и банк "Зенит", сообщил РИА Новости первый зампред правления банка Константин Рыбаков. Большинство сотрудников банка переведены на удаленный режим работы. Сформированы специальные команды поддержки, в том числе дублирующий состав, из работников, сопровождающих критичные функции непосредственно в офисах. Все они предварительно сдали тесты на COVID-19.

"Банк также подготовил план по переводу этих команд на режим 24/7 и определил специальные условия для активации и реализации этого плана. План предусматривает автономное проживание команд поддержки. Для этого закуплены и распределены продукты питания, а также специальные средства и принадлежности. Разработана мотивационная программа, проведены консультации и инструктаж, обеспечено медицинское сопровождение", — сказал Рыбаков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели 6,76 тысячи. В ряде регионов России в связи с распространением новой инфекции введены ограничения, в частности, режим самоизоляции.