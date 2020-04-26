ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — ПРАЙМ. Банковский сектор РФ в последние годы сильно укрепился, немалую позитивную роль в этом сыграли санкции Запада, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"За последние годы наш банковский сектор РФ очень сильно укрепился и с точки зрения капитала, и с точки зрения ликвидности. В этом плане даже и санкции сыграли, честно говоря, позитивную роль, потому что мы перестали ориентироваться на иностранные деньги, мы стали ориентироваться исключительно на домашние источники фондирования", — сказал Костин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он отметил, что у банковского сектора есть возможности справиться с текущей ситуацией.

"На сегодня пока нет ощущения того, что мы не справимся с нынешними проблемами без какой-либо даже поддержки извне", — добавил он.