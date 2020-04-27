МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россияне с 1 мая смогут бесплатно осуществлять переводы денежных средств по номеру телефона в размере до 100 тысяч рублей в месяц. Банки не смогут взимать за это комиссию, сообщает Банк России, регулирующий финаносвую сферу экономики.

Еще одно ограничение, которое вступит в силу в четверг — ограничение размера комиссии по эквайрингу при оплате банковскими картами онлайн-покупок.

"В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно: переводы в системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы", — сообщал ЦБ РФ.

Переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц могут облагаться комиссией не более 0,5%, максимальный размер такой комиссии составит 1500 рублей.

"В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок", — отмечал регулятор.